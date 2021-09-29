هل تصل المحادثات السعودية الإيرانية الى الجولة الأربعين؟

2021/09/29 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام أربع‭ ‬جولات‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬السعودية‭ ‬الإيرانية‭ ‬استضافها‭ ‬العراق،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬منه‭ ‬لتهدئة‭ ‬أوضاع‭ ‬المنطقة‭ ‬وتحقيق‭ ‬جسور‭ ‬تصل‭ ‬بين‭ ‬الخصوم،‭ ‬لعلّ‭ ‬رياح‭ ‬التعاون‭ ‬والسلام‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬مستوياتها‭ ‬المقبولة‭.‬ من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬جولة‭ ‬خامسة‭ ‬أو‭ ‬سابعة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬عاشرة،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬معنى‭ ‬لجولة‭ ‬تحمل‭ ‬رقم‭ ‬ثلاثين‭ ‬أو‭ ‬أربعين،‭ ‬إذا‭ […]

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