مَن هي نجلاء بودن المرشحة لتشكيل حكومة تونسية جديدة؟

2021/09/29 | 22:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس‭- ‬الزمان‭ ‬ كلّف‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬الأربعاء‭ ‬امرأة‭ ‬غير‭ ‬معروفة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬هي‭ ‬نجلاء‭ ‬بودن،‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهرين‭ ‬من‭ ‬توليه‭ ‬السلطات‭ ‬وإقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وتعليق‭ ‬أعمال‭ ‬البرلمان‭.‬ وهذه‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريّات‭ ‬يتم‭ ‬تعيين‭ ‬امرأة‭ ‬هي‭ ‬نجلاء‭ ‬بودن‭ (‬63‭ ‬عاما‭) […]

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