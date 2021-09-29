وزارة الكهرباء تنشر جدولاً بساعات تجهيز الطاقة لعموم المحافظات

2021/09/29 | 22:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنشرت وزارة الكهرباء، اليوم الاربعاء، جدولاً بساعات تجهيز الطاقة لعموم المحافظات.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها تنشر جدولاً بساعات تجهيز الطاقة لعموم المحافظات.

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