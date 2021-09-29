بورما.. حملة قمع ضد وسائل الإعلام منذ استيلاء العسكر على الحكم

2021/09/29 | 22:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه بورما (ميانمار) أزمة إنسانية غير مسبوقة وسط تعتيم إعلامي، منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في البلاد، وفقا لما لمشاركين في مؤتمر عقد الأربعاء بمناسبة مرور 25 عاما على تأسيس إذاعة آسيا الحرة.

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