2021/09/29 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني هاجم عمال شركة “إيكيا” السويدية للمفروشات في بريطانيا رؤساءهم بعد العثور على كاميرات تتجسس عليهم في مراحيض الرجال والنساء.فقد تم تركيب كاميرات المراقبة “سي سي تي في” عام 2015، ولكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كاميرات مراقبة في المراحيض..



ماذا يحدث في إحدى الشركات السويدية؟ المركز الخبري الوطني.

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