قائمة بساعات تجهيز التيار الكهربائي في بغداد والمحافظات لهذا اليوم

2021/09/29 | 22:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، ساعات تجهيز الطاقة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، فيما أشارت إلى أن هناك تحسناً في عدد ساعات التجهيز.

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وقالت الوزارة في باين تلقى "ناس"، (29 أيلول 2021)، "تشهد العاصمة بغداد والمحافظات تحسناً لافتاً في عدد ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية وصلت الى ٢٤ ساعة يومياً، وذلك عملاً بالتوجيهات الحكومية المباشرة المتضمنة زيادة التغذية بالطاقة الكهربائية ضمن الفترة المتزامنة مع مراسم الزيارة الاربعينية المقدسة وما بعدها".

وأضافت، "وسجلت عدة محافظات أعلى نسبة تجهيز يومي بالطاقة بضمنها البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، واسط ، الديوانية، كربلاء، وبابل، بمعدل ٢٤ ساعة، في حين سجلت بغداد والنجف معدل تجهيز ٢٣,٣٠ ساعة، ديالى ٢١,٣٠ ساعة، صلاح الدين ٢٠,٣٠ ساعة، نينوى ٢٠ ساعة، كركوك ١٨,٣٠ ساعة، وأخيراً الانبار ١٥ ساعة" .

ولفتت إلى أن "وزارة الكهرباء عملت بالجهود القصوى وسخرت كافة مواردها المادية والبشرية لترتقي بمستوى الإنتاج والتجهيز الى مستوى الطموح تلبيةً لحاجات كافة قطاعات الدولة الخدمية والصحية والامنية والعمرانية ومتطلباتها من الطاقة ضمن خطة عملية مدروسة تستهدف الحفاظ على استقرارية التجهيز الحالي مع إمكانية رفعه تدريجياً للمناطق الاقل تجهيزاً، لتحقيق معدل نوعي غير مسبوق يتناسب مع واقع الطلب المتزايد للطاقة إن لم يتفوق عليه أحياناً".

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