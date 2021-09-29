رئيس الأركان الأمريكي: القاعدة وداعش يمكن أن يعيدا تشكيل صفوفهما بأفغانستان خلال شهور

2021/09/29 | 22:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكي، الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، من أن هناك "احتمالًا حقيقيًا" بأن يتمكن تنظيم "القاعدة" أو تنظيم "داعش" من إعادة تشكيل صفوفهما في أفغانستان خلال شهور.

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