اغلاق مبنى اذاعة المربد من قبل قوة مسلحة مجهولة

2021/09/29 | 22:37 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ متابعة

اغلاق مبنى اذاعة المربد في البصرة من خلال سيطرة قوة مسلحة تابعة لإحدى المليشيات تدعم المدير السابق للاذاعة والادارة الحالية تغادر الاذاعة”.

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