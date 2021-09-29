العتبة الحسينية تنفي ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن

2021/09/29 | 22:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، الاربعاء، ما تم تداوله في

مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام نائب

الأمين العام للعتبة المقدسة الأستاذ

(حسن رشيد العبايجي) بالاتصال بعدد من

قادة الحشد الشعبي.

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