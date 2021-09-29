الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميا

2021/09/29 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، أن الحصيلة العالمية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا مستمرة في الانحسار، منذ الأسبوع الماضي.وأوضحت المنظمة في تقييمها الدوري أنه “تم تسجيل حوالي 3.3 مليون إصابة […]

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