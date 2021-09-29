غدا ..اليوم الأخير لملء الاستمارة الإلكترونية لعودة المفسوخة عقودهم الى الحشد الشعبي

2021/09/29 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت اللجنة المكلفة بعودة المفسوخة عقودهم، الى الحشد الشعبي ان يوم غد الخميس سيكون اليوم الأخير لملء الاستمارة الإلكترونية وبعدها ستغلق الاستمارة وتبدأ اللجنة بالاجراءات المتبقيةواكدت مجددا في بيان ان : الطريقة الوحيدة والرسمية لعودة المفسوخة عقودهم الى الحشد الشعبي هي الاستمارة الالكترونية المعلنة على الروابط التالية :https://rtciraq.com/register/والرابطhttps://hashed-ict.com/register/وللاستفسار عن التساؤلات يرجى الاتصال بالرقم ١٩٦./انتهى3

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