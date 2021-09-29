قوة مشتركة تداهم مكتبا وهميا للحشد الشعبي في الحلة

2021/09/29 | 22:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/ داهمت قوة مشتركة من الشرطة وآمن الحشد الشعبي مكتبا في منطقة الوردية خارج واعتقلت سبعة عشر شخصا ينتحلون صفة الحشد ويجمعون التبرعات.وقال مصدر في القوة"أن قوة مشتركة من الشرطة وآمن الحشد الشعبي داهمت مساء اليوم الأربعاء مكتب في منطقة الوردية خارج واعتقلت سبعة عشر شخصا ينتحلون صفة الحشد ويجمعون التبرعات.واضاف أن القوة أحالت المتهمين إلى الجهات المختصة لتحقيق معهم"./انتهى

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