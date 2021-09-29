العكيلي: المرجعية الدينية العليا صرحت بوضوح بانها لا تدعم اي جهة سياسية او مرشح

2021/09/29 | 22:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مركز الهدف للتحليل السياسي، صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، ان المرجعية الدينية العليا صرحت بوضوح بانها لا تدعم اي جهة سياسية او مرشح، فيما لفت الى ان هناك مناطق رخوة امنية مثل الطارمية وجرف النصر تتطلب اهتماما حكوميا.وقال العكيلي لبرنامج “حصاد الايام”، ان “بيان المرجعية ذكرنا بفتوى الجهاد الكفائي”، مشيرا “نستذكر قول […]

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