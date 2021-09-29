الصحة النيابية تكشف عن اسهل طريقة للتقديم على البطاقة الدولية

2021/09/29 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت لجنة الصحة النيابية، الاربعاء، ان التقديم على البطاقة الدولية مفتوح على الانترنت و والمنفذ الالكتروني سهل عملية التقديم، مشيرة الى عدم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المصابين بكورونا.

وذكر عضو اللجنة ومقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي، في تصريح صحفي تابعه NRT، اليوم (29 ايلول 2021)، إن "الاستعانة بالكلاب البوليسية لكشف المصابين بفيروس كورونا غير معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية (W.H.O)".

واوضح، ان "الوزارة لا تخطو أي خطوة دون استشارة منظمة الصحة العالمية".

وبشأن التقديم على البطاقة الدولية، أكد الموسوي أنه "مفتوح عبر الانترنت ويستوعب جميع المتقدمين".

وأضاف، أن "المنفذ الالكتروني الخاص بالبطاقة الدولية سهل عملية التقديم، لأن اغلب العراقيين لديهم انترنيت في بيوتهم ويمكنهم التقديم من المنازل".

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