2021/09/29 | 22:55 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الابتزاز المالي يقف بوجه أحد ضحايا الارهاب ويمنعه من اكمال معاملته التقاعدية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DWCz05-6elQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الابتزاز المالي يقف بوجه أحد ضحايا الارهاب ويمنعه من اكمال معاملته التقاعدية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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