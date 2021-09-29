2021/09/29 | 22:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الإعمار تصادق على زيادة رأس مال صندوق الإسكان وخطة الإقتراضية لعام 2021 » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 22:55

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