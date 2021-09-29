القضاء الإسباني يعيد فتح دعوى

2021/09/29 | 22:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعيد فتح التحقيق في دعوى "الإبادة الجماعية" بحق زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية إبراهيم غالي، بسبب خلل في الاجراء، وفق ما أعلن، الأربعاء، القضاء الإسباني الذي كان قد أغلقها في يوليو.

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