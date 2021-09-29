2021/09/29 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز لم تهدأ بعد تداعيات حادثة بابل حتى لاحت مشاهد “فضيحة” أخرى ضحيتها شاب من محافظة كركوك له من الأطفال خمسة، حيث يرقد الآن في قسم الجراحة بمستشفى “آزادي” بانتظار مصير مجهول.قضية الشاب الذي يدعى “حسين محمد أسود”، 29 عاماً، تعود إلى نحو 3 أشهر، حين اعتقل على يد قوة من استخبارات …

ظهرت المقالة بعد واقعة “سجين بابل”..



فضيحة تعذيب ’بشع’ جديدة في معتقلات الداخلية أولاً على النور نيوز.

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