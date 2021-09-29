القبض على متهم بسرقة ٢٠٠ مليون دينار في المثنى

2021/09/29 | 22:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ المثنى ألقت الأجهزة الامنية في المثنى، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بسرقة ٢٠٠ مليون دينار من احدى الشركات الاهلية في السماوة.وذكر قسم الإعلام في قيادة الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان المتهم الذي يسكن احدى الحافظات الجنوبية ألقى القبض عليه بعد متابعة كاميرات المراقبة، ليتم بعدها احالته للقضاء وفق …

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