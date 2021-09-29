2021/09/29 | 23:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حظرت إيران استيراد الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها الكورية الجنوبية بأمر من المرشد الأعلى للثورة علي خامنئي، استجابة لمطالب منتجي الأجهزة المنزلية المحلية.وبعث مكتب المرشد الأعلى بكتاب إلى الرئيس إبراهيم رئيسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بأمر من المرشد ..



إيران تحظر استيراد الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها الكورية المركز الخبري الوطني.

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