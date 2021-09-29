2021/09/29 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عائشة_التاج أنتعل مخاوفي أحذية تحميني اشواك الطريق أتسرب بين المنعرجات مثلما تتسرب الأفعى بين ثقوب الصخور المنتصبة بكل شموخ وقد أتسلق على غير عادتي المرتفعات الوعرة أمتحن بها رشاقة الخريف انا التي تعلمت الركض فوق بساط الأراضي المستويةوامتداد المحيط بآفاقه الباذخة ، أراقص بزوغ الشمس كل صباح وأشدو للفرح بلا حدود أم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لعبة الغماية - عائشة التاج) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لعبة الغماية - عائشة التاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).