وزير الدفاع يصل الى جمهورية ايطاليا لبحث عدة ملفات

2021/09/29 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، اليوم الاربعاء، الى جمهورية ايطاليا تلبية للدعوة التي تلقاها من وزير الدفاع الايطالي لورينزو غويريني.وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (بغداد اليوم) ان "الزيارة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فيما يخدم قدرات القوات المسلحة العراقية، إضافة الى التباحث في شأن تدريب قوات الجيش العراقي".واوضح، انه "استقبل عناد فور وصوله الى ايطاليا من قبل نظيره الايطالي، مشيرا الى ان الجانبان سيعقدان عدداً من الاجتماعات الخاصة لما يخدم مصلحة البلدين".

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