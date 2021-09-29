مصدر يكشف حقيقة ما جرى في إذاعة المربد

2021/09/29 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، حقيقة ما جرى في اذاعة المربد.

وقال المصدر في حديث ل(بغداد اليوم) إن "الكادر السابق للمربد يرافقه مسلحون اقتحموا المقر واعتدوا بالضرب على الكادر الجديد وحطموا اجهزة موجودة واوقفوا البث".

وأضاف أن "الكادر الجديد خرج خارج مقر البناية"، موضحا أنه "لم تتدخل اي قوة امنية للحماية او منع الاعتداء".

قوة مسلحة تغلق مقر اذاعة في البصرة وتعتدي على كادرها

بغداد اليوم – البصرة

اغلقت قوة مسلحة، اليوم الاربعاء، مقر اذاعة المربد في محافظة البصرة واعتدت على كادرها.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة المربد أن "قوة مسلحة يساندها جهات مجهولة اغلقت اذاعة المربد واعتدت على كادرها".



مبينة أن "القوة المسلحة لازالت تسيطر على المبنى".

وأشارت إلى "عدم قدرة الجهات الأمنية على التدخل بسبب ضغوطات حزبية وعشائرية".

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