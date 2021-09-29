مصدر امني: وصول 10 حافلات تقل 172 عائلة من عائلات داعش الى مخيم الجدعة جنوب الموصل

2021/09/29 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في قيادة شرطة نينوى عن وصول 172عائلة من داعش الى ناحية القيارة 60كم جنوب الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/بان" العائلات جرى نقلها من مخيم الهول السوري وصولا الى الاراضي العراقية عبر ناحية ربيعة شمال غرب الموصل"واضاف ان " قيادة عمليات غرب نينوى نشرت قطعاتها بشكل واسع على طول طريق موصل ربيعة خلال عملية نقل العائلات برا ووضعتهم تحت الحراسة المشددة "واشار المصدر بان "غالبية العائلات من النساء والاطفال والاحداث"/انتهى

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