احباط محاولة تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في صلاح الدين

2021/09/29 | 23:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / احبطت قوة من الحشد الشعبي محاولة تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في صلاح الدين.وذكر بيان للحشد ان : ابطال اللواء التاسع احبطوا محاولة تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل بمحافظة صلاح الدين./انتهى3

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