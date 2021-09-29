العكيلي: حضور شخصيات عشائرية في مؤتمر اربيل مخالفة “قانونية”

2021/09/29 | 23:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو مركز الهدف للتحليل السياسي، صباح العكيلي، اليوم الاربعاء، ان حضور شخصيات عشائرية في اربيل مثل هذا المؤتمر هو مخالفة قانونية، مبينا ان “العراقيين بأجمعهم متحدون في رفض التطبيع والكيان الصهيوني.وقال صباح العكيلي لبرنامج “حصاد الايام” ان “حضور شخصيات عشائرية في اربيل مثل هذا المؤتمر هو مخالفة قانونية”، مبينا ان “الكل يعلم […]

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