دولة القانون تتخذ خطوة لاقامة اقليم البصرة وتوضح الاسباب

2021/09/29 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون، صباح البزوني، الاربعاء، بطرح "نظام الاقليم" على الشعب البصري ليحدد مصيره، مشددا على ضرورة اختيارهم لكيفية الحكم سواء لامركزي او فدرالي.

وقال البزوني في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (29 ايلول 2021)، ان "دولة القانون ستكون القائمة الاكبر على كل المستويات بعد ان دعت المرجعية إلى المشاركة الواسعة".

وأضاف، ان "مشاريع دولة القانون تصب في ان يكون القرار وطني وبعيدا عن التدخلات وحاجة الفقراء والمحتاجين لها الاولوية، بالاضافة إلى البعد عن التدخلات الخارجية وتصنيف المجتمع العراقي إلى جوكرية وذيول، فيجب ان يكون الحس الوطني غالب على كل التسميات الموجودة".

وتابع، "لدينا الكثير من المشاريع في محافظة البصرة، ولدي طموحات ومشاريع كثيرة خاصة لمحافظة البصرة، لدينا البترودولار الذي اوقف من عام 2014 وإلى الان، ولدينا عاصمة العراق الاقتصادية التي اوقفت وبقيت على الرفوف، ولدينا اقليم البصرة الذي صوت عليه مجلس المحافظة وايضا اوقف، وعلينا ان نشكل كتلة بصرية داخل محافظة البصرة للدفاع عن محافظتنا واخذ حقوقها سواء بالنسبة للبترودولار وعاصمة العراق الاقتصادية، وان يطرح نظام الاقليم على الشعب البصري ليقرر مصيره، وان لايكون عليه ولاة امر بايقاف فقرة من فقرات الدستور ومادة من مواده".

وشدد على أهمية "عدم التعامل بازدواجية مع محافظة البصرة من جانب يعطى الحق ومن جانب اخر لا يعطى، وسيكون للشعب البصري الاختيار في كيفية الحكم سواء لامركزي او فدرالي وهذا ما سنعمل عليه ان شاء الله".

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