منظمة ’إنهاء الإفلات من العقاب’ تصدر بياناً بشأن حادثة التعذيب في كركوك

2021/09/29 | 23:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دانت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب في العراق”، الأربعاء، التعذيب الذي تعرض له المواطن “حسن محمد أسود” في محافظة كركوك.وقالت المنظمة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “تدين منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق، جريمة التعذيب الوحشي الذي تعرض له المواطن حسن محمد أسود على يد عناصر أجهزة أمنية …

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