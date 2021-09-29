المرشحة عفيفة الخزرجي لـ”النور” المناطق ضمن الدائرة الثانية بحاجة إلى مشاريع اقتصادية

2021/09/29 | 23:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين أكدت المرشحة عن محافظة صلاح الدين عفيفة الخزرجي (الدائرة الثانية تسلسل 34) أهمية دعم المشاريع للمدن الواقعة ضمن الدائرة الانتخابية.وقالت الخزرجي في حديث لـ”النور نيوز” عن برنامجها الانتخابي، إن “المدن الواقعة ضمن الدائرة، تحتاج إلى الكثير من الجهود، حيث بدأنا مع الجهات المعنية، وكذلك الوجهاء المجتمعيين للعمل على تذليل المعوقات، …

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