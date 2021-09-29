أولمبياد بكين 2022 من دون

2021/09/29 | 23:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت اللجنة الأولمبية أن المشاركين الذين تم تطعيمهم بالكامل فقط سيتم إعفاؤهم من الحجر الصحي، وسيدخلون فقاعة صارمة

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