الحشد الشعبي يحبط محاولة إرهابية لاستهداف أبراج الكهرباء في صلاح الدين

2021/09/29 | 23:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

أحبطت قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، الأربعاء، محاولة لفلول "داعش" الإرهابي لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل بمحافظة صلاح الدين.وقال بيان للحشد تلقته (بغداد اليوم)، ان " 3 دراجات نارية حاولت التعرض لابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل قبل ان يتم رصدها بواسطة الكاميرات الحرارية التابعة للواء والتصدي لهم، ما اجبرهم على الفرار".واوضح، أن "قوات الحشد الشعبي تصدت لمحاولات إرهابية لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مختلف قواطع العمليات".

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