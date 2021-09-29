الجبهة التركمانية العراقية تؤكد دعمها لوصايا المرجعية وتجدد مطالبتها بضمان نزاهة الانتخابات في كركوك

2021/09/29 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اكدت الجبهة التركمانية العراقية، دعمها لوصايا المرجعية الدينية العليا، التي ترى فيها تأكيداً لمواقفها الوطنية الثابتة والمدافعة عن وحدة العراق وقوة الدولة وهيبتها.وشددت الجبهة في بيان ، على ضرورة ضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية وخاصة في محافظة كركوك وتحقيق العدالة واهمية المشاركة الشعبية الواسعة فيها.واشارت الى انها، تؤكد بما تفضلت به المرجعية العليا من ضرورة المشاركة في الإنتخابات لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسية وضرورة اختيار الناخبين الأكفاء./انتهى

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