الصيهود : لا يمكن تغيير الواقع المرير الذي يعيشه العراق الا بتغيير ادارة الدولة من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات

2021/09/29 | 23:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/راى مرشح ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود انه لا يمكن تغيير الواقع المرير الذي يعيشه العراق الا بتغيير ادارة الدولة من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات .واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم انه " في الوقت الذي نشيد فيه ببيان المرجعية الدينية الرشيدة بشان المشاركة بالانتخابات فاننا نؤكد ضرورة مشاركة ابناء شعبنا الفاعلة بالانتخابات كونها الطريق الاسلم للعبور بالبلد الى بر الامان وبعيدا عن سطوة الفاشلين والفاسدين الذين كانوا سببا في اعادة العراق الى المربع الاول ".واضاف انه " لابد من اجراء تغيير جذري في ادارة الدولة من خلال ابعاد الايادي الفاسدة وغير الكفوءة والشخصيات الفاشلة التي لم تخدم المواطن بقدر ما انها خدمت احزابها وبالتالي يحب ان يتكاتف ابناء البلد الواعون لتغيير الواقع الذي يعاني منه الشعب لا سيما الفشل في تقديم الخدمات والترهل في جميع مفاصل الدولة".واكد انه " يجب على الناخبين انتخاب المرشح الكفوء والنزيه والحريص على خدمة المواطن بعيدا عن العواطف والحزبية والفئوية مشيرا الى انه " لا يمكن للانتخابات ان يكتب لها النجاح الا بتامينها من المتنفذين وابعاد السلاح المنفلت والايادي العابثة والمزورة عنها "./انتهى س

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