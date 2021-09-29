2021/09/29 | 23:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الاربعاء، احباط محاولة "ارهابية" لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين.

وقالت مديرية الاعلام في بيان اليوم (29 ايلول 2021)، ان "قوة من اللواء التاسع بالحشد الشعبي، احبطت محاولة لفلول "داعش" الإرهابي لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان، "وحاولت 3 دراجات نارية التعرض لابراج نقل الطاقة الكهربائية في منطقة البوعجيل قبل ان يتم رصدها بواسطة الكاميرات الحرارية التابعة للواء والتصدي لهم، ما اجبرهم على الفرار".

واختتم البيان بالقول ان "قوات الحشد الشعبي تصدت لمحاولات إرهابية لاستهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في مختلف قواطع العمليات".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: داعش استقل 3 دراجات نارية لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: داعش استقل 3 دراجات نارية لاستهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).