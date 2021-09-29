النرويج تتهم ألمانيّا من أصل ايراني بانتهاك

2021/09/29 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم توجيه اتهام لأستاذ جامعي ألماني- إيراني في جامعة تقنية نرويجية، الأربعاء، بانتهاك عقوبات على إيران بدعوة باحثين زائرين منها والسماح لهم بدخول مختبر.

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