برشلونة يسقط بثلاثية جديدة أمام بنفيكا

2021/09/30 | 00:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حقق بنفيكا البرتغالي، الانتصار على برشلونة بنتيجة (3-0) مساء اليوم الأربعاء، على في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها […]

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