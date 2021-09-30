بنفيكا يعمّق جراح برشلونة ويلحق به الخسارة الثانية في دوري الأبطال

2021/09/30 | 00:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عمّق نادي بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، جراح ضيفه برشلونة الإسباني عندما ألحق به الخسارة الثانية توالياً في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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وهذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها برشلونة على ملعب نادي بنفيكا منذ العام 1961.

وتوالى على تسجيل الأهداف الثلاثة للفريق البرتغالي كل من داروين نونيز في الدقيقة (3)، و الدقيقة (52)، وتكفل رافا سيلفا بتوقيع الهدف الثالث لبنفيكا من ركلة جزارء عند الدقيقة (79).

وأكمل برشلونة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع إيريك غارسيا عند الدقيقة (87).

وهذه هي الخسارة الثانية لبرشلونة في دوري الأبطال بعدما تلقى ذات النتيجة من ضيفه بايرن ميونخ في الجولة الأولى.

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