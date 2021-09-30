فنان تشكيلي يلوح برفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة ويوجه رسالة للكاظمي: لوحتي في قصرك- عاجل

2021/09/30 | 00:18 - المصدر: بغداد اليوم

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لوح الفنان التشكيلي محمود شبر، اليوم الاربعاء، برفع دعوى قضائية ضد وزير الثقافة حسن ناظم، فيما وجه رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال في صفحته على الفيسبوك، "سبق وان تمت مشاركتي في مهرجان الواسطي بدورته الفائتة بعمل (بغداد ترحب بكم) وكما تجري العادة في هكذا مناسبات يتم تسعير الاعمال حسب رغبة الفنان وقمت بتسعير عملي بمبلغ ومقداره (15.000$)، واتصلت بالاخوة دائرة الفنون في وزارة الثقافة لغرض سحب العمل بعد انتهاء المعرض".

واضاف، انه "تم ابلاغي من قبل (مدير عام دائرة الفنون) السابق بضرورة ابقاء العمل لان الوازرة سوف تفتتح موقعاً الكترونياً لغرض تسويق الاعمال وقد فاوضني حينها على السعر وقلت؛ دكتور هذا سعري وليس لي رغبة بتقليله و تم الموضوع وكان المفترض ان يكون هذا العمل في الصفحة الاولى لهذا الموقع التسويقي ".

واوضح "بعد ثلاثة اشهر او اكثر ارسل لي احد الاصدقاء صورة لوحتي في القصر الرئاسي قد شاهدها بالصدفة على التلفزيون واتصلت بالمدير العام واخبرته بهذا الموضوع فأجابني ؛ نعم دكتور والاخوة في رئاسة الوزراء طلبوا (ارقام هواتف ) الفنانين لغرض الاتصال بهم ودفع مستحقاتهم لكن تم انهاء خدمات المدير العام واتصلت بـ(مدير عام) اخر بالوزارة تربطني علاقة صداقة ومحبة وابلغته بذلك ؛ ضحك وقال ؛ دكتور والله ليس عندي جواب ، ولكن كيف ياخذون العمل دون علم الفنان".

وتابع "اتصلت بأحد الاصدقاء المشتركين بيني وبين الوزير، واجابني ؛ هناك سوء فهم بالموضوع والاعمال تم استعارتها للقصور الرئاسية وسوف تتم اعادتها خلال هذا الاسبوع، لكن شهرين جاء صديقي لزيارتي برفقة مجموعة من الاصدقاء المعروفين بالوسط الثقافي ، وحينما سمعوا بالقضية استهجنوا الموقف كثيرا ووعدني بالاتصال بـ(صديقه الوزير) ليستفهم منه بصيغة ادق".

واكد "الاتصال به من قبل صديقه واخبره ان اللوحة سوف تكون بالوزارة حتى يستلمها، وقد مضى على هذا الاتصال شهرين

ولوح بـ"اقامة دعوى قضائية في المحاكم المختصة للحفاظ على كرامة الفن والفنانين الذين تعاملت معهم وزارة الثقافة بهذه الاستهانة غير المبررة".

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