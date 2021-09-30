يوفنتوس يفوز على بطل النسخة الماضية من دوري ابطال اوربا

2021/09/30 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق يوفنتوس الايطالي فوزًا مهما على ضيفه تشيلسي الانكليزي بطل النسخة الماضية من دوري ابطال اوروبا ، بهدف دون مقابل، في ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من البطولة .أحرز فيديريكو كييزا، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني.وبهذا الفوز، رفع اليوفي رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الأول بالمجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 3 نقاط بالمركز الثاني بالتساوي مع زينيت صاحب المركز الثالث./انتهى3

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