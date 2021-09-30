المان يونايتد ينتزع فوزا قاتلا من فياريال في دوري الابطال

2021/09/30 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز نادي مانشستر يونايتد الانكليزي على ضيفه فياريال الاسباني بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة لدوري المجموعات لابطال اوربا.سجل هدفي المان يونايتد كل من اليكس في الدقيقة 60 ورونالدو في الدقيقة 90.بينما سجل هدف فياريال اللاعب باكو في الدقيقة 53 من المباراة./انتهى3

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