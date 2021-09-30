2021/09/30 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بلال_سمير_الصدّر يتعامل ماركو فيريري في هذا الفيلم الذي شارك في كتابته ايضا مع كوكبة أخرى من المبدعين مع أحد Ingrid Thulinملهمات انغمار بيرغمان وهي على |أننا لانعتقد بأن هذا الفيلم الحاصل على جائزة الدب الذهبي من مهرجان برلين السينمائي الدولي الحادي والاربعين قد يعني أي شيء...الفيلم هو من النوعية الكوميدية ذات المنحى الايطالي التقليدي،والتي تسير في لحظات ما نحو شيء أقرب من الخبل الى الكوميديا،بحيث تفقد الك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منزل الابتسامات (ماركو فيريري) 1991: فكاهة مصطنعة تشير الى الاعماق - بلال سمير الصدّر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منزل الابتسامات (ماركو فيريري) 1991: فكاهة مصطنعة تشير الى الاعماق - بلال سمير الصدّر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).