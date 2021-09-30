نتائجها هزت النظام الحزبي في البلاد/ الانتخابات الألمانية: اليمين التقليدي وحزب اليسار أكبر الخاسرين - رشيد غويلب

2021/09/30 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب نتائج الانتخابات البرلمانية العامة، التي جرت في ألمانيا الأحد الفائت، هزت النظام الحزبي في البلاد بشكل غير مسبوق.



لقد مني الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم بأسوأ هزيمة في تاريخه، بحصوله على 24,1 فقط، بخسارة قدرها 8,8 قي المائة.



وتصدر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الجميع بحصوله على 25,8، بزيادة 5,2 في المائة.



وعلى الرغم من عدم تحقق حلم الخضر بفوز مرشحتهم بمنصب المستشارة، إلا أن الحزب واصل سلسلة نجاحات ......





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