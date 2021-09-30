طالبان : ارهابنا الذي صدرناه - الجزء السادس : حفريات - اسماعيل شاكر الرفاعي

2021/09/30 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي طالبان : ارهابنا الذي صدرناه الجزء السادس حفريات 16 -الامام المستور ، اللامرئي ، الذي يتحرك في منطقة محجوبة هي الاخرى عن الرؤية ، هو صاحب الحق الشرعي في ان يسوس الناس ، كما يقول دعاته الفاطميين ، وانه البديل المنتظر للخليفة الحاكم في بغداد .



انه صاحب الزمان الذي سيخرج الى الناس في وقت معلوم ويقودهم ، فتتحقق على يدي الدولة التي سيبنيها معاني العدالة والحق ، وسيستعيد النا ......





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