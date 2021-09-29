2021/09/30 | 00:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب إردوغان، الأربعاء، عن ارتياحهما للقائهما في روسيا الذي بحثا خلاله التوتر الأخير بين البلدين في سوريا.

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