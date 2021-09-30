2021/09/30 | 00:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KIXu7AT5OrI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيد عصام حسين عضو التيار الصدري: السيد مقتدى الصدر هو من سيختار رئيس الوزراء الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السيد عصام حسين عضو التيار الصدري: السيد مقتدى الصدر هو من سيختار رئيس الوزراء الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).