2021/09/30 | 00:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجيفي: اعترضنا على التغيرات التي قام بها الحلبوسي بمكتب مفوضية انتخابات نينوى قبل مدة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ZhvoxZY_v8g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجيفي: اعترضنا على التغيرات التي قام بها الحلبوسي بمكتب مفوضية انتخابات نينوى قبل مدة | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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