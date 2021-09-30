2021/09/30 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي لا أحب التفكير العلمى أحب التفكير العادل ------------------------------------------------- بين كل فترة وأخرى ، تخرج علينا " الموضات " الفكرية ، بالضبط مثل الموضات فى الأزياء .



وأنا طوال عمرى ، لم تستهوينى أية موضة فكرية ، معلبة ، جاهزة ، صممها آخرون ، يُقال عنهم " خبراء " ، ولم يحدث أننى لبستثوبا حسب تقليعات باريس ، أو روما ، لندن ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا أحب - التفكير العلمى - .. أحب - التفكير العادل - - منى حلمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا أحب - التفكير العلمى - .. أحب - التفكير العادل - - منى حلمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).