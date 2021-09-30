صوتك وطن- ميادة الحسيني



صوتك وطن- ميادة الحسيني
2021/09/30 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ميادة الحسيني نشاط كبير وفعال ومنقطع النظير في كل محافظات العراق من قبل بعض الشخصيات والمسؤولين والمرشحين .

تبليط الشوارع، تشيد الدور المهدمة، زيارة المناطق الفقيرة ،اقامة مشاريع صغيرة للمتعففين وخاصة النساء منهم .

تعويض المتضررين ، السعي لتثبيت العقود ، صرف المستحقات المالية والمدخر والعلاوات والترفيعات المتوقفة منذ سنين بأعمال ومواقف بطولية .

متابعة […]

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