هزيمة مذلة لبرشلونة في أبطال أوروبا.. ورونالدو

2021/09/30 | 01:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى برشلونة هزيمة مذلة، في الجولة الثانية لمباريات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الأربعاء، فيما سقط حامل اللقب تشلسي خارج ملعبه، وحقق بايرن ميونيخ أكبر انتصارات الليلة بخماسية، وحسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقف لفريقه مانشستر يونايتد بهدف في الوقت القاتل.

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