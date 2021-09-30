صوتك وطن- ميادة حمزة الحسيني

2021/09/30 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميادة حمزة الحسيني نشاط كبير وفعال ومنقطع النظير في كل محافظات العراق من قبل بعض الشخصيات والمسؤولين والمرشحين .تبليط الشوارع، تشيد الدور المهدمة، زيارة المناطق الفقيرة ،اقامة مشاريع صغيرة للمتعففين وخاصة النساء منهم .تعويض المتضررين ، السعي لتثبيت العقود ، صرف المستحقات المالية والمدخر والعلاوات والترفيعات المتوقفة منذ سنين بأعمال ومواقف بطولية .[…]

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